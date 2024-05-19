Турция направила в Иран альпинистов для поиска вертолета с Раиси | 360°

Мир 19 мая 2024, 22:50 Турция направила в Иран альпинистов для поиска вертолета с Раиси Турция по просьбе Ирана отправила 32 альпиниста для поисков вертолета с Раиси Freepik

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Правительство Турции направило более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, которые пытаются найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет. Внутри воздушного судна были президент страны Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анкара тщательно следит за поисками вертолета и готова предоставить необходимую помощь. Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с грустью узнал о случившемся и надеется на благополучный исход.

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«МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств», — заявило AFAD.

Кроме того, в Иран готовы вылететь дополнительные три поисково-спасательные группы альпинистов из 15 человек каждая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия следит за информацией о пассажирах вертолета с Раиси. В стране искренне надеются, что их жизням ничего не угрожает.