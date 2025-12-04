Путин напомнил НАТО про обещание о нерасширении на восток

Путин: в вопросе нерасширения НАТО на восток нет ничего необычного

Россия настаивает, чтобы НАТО выполнял данные еще в 90-е обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил Владимир Путин в интервью India Today.

«Россия не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения блока», — сказал он.

Путин отметил, что неоднократно говорил о необходимости отстаивать безопасность страны и как важно НАТО остановиться.

Также глава государства подчеркнул, что российские власти намерены закончить войну, которую Запад развязал руками Украины. Он напомнил, что разрешить украинский кризис пытались разрешить на протяжении восьми лет мирными средствами.

В июне после заседания Высшего Евразийского экономического совета Путин заявил, что западные лидеры «кинули» Россию, когда пообещали отказаться от расширения блока на восток. Но потом было несколько таких волн.