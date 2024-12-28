Путин напомнил Алиеву, что Embraer 190 неоднократно пытался сесть в Грозном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону крушение пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Путина. Во время беседы он принес азербайджанскому коллеге извинения из-за того, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России, вновь выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Также Путин отметил, что Embraer 190 много раз пытался совершить посадку в Грозном. Однако это не удалось из-за атаки украинскими беспилотниками Моздока, Грозного и Владикавказа, которую отражали российские ПВО.

Лайнер, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение над казахстанским городом Актау утром 25 декабря. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство — азербайджанцы. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.