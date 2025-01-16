Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит кризисы на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров главы государств затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

«В их числе — развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье», — отметили в сообщении.

Также запланировано обсуждение положения дел вокруг иранской ядерной программы. Лидер Ирана прибудет в столицу 17 января.

Ранее стало известно, что Путин и Пезешкиан по итогам переговоров в Москве подпишут Договор о стратегическом партнерстве. Аналогичный документ президент России подписал в ходе своего визита в КНДР с лидером страны Ким Чен Ыном в 2024 году.