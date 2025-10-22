Путин контролирует Трампа? В Британии рассказали, почему Зеленский остался без ракет
Аналитик Кларк: Путин переиграл Зеленского в вопросе с ракетами Tomahawk
Российский лидер Владимир Путин переиграл президента Украины Владимира Зеленского в вопросе поставок Киеву американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом заявил британский аналитик, военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.
Он напомнил, что глава киевского режима посетил Вашингтон, надеясь добиться поставок дальнобойных ракет. Только Путин перехватил инициативу, позвонив президенту США Дональду Трампу, во время которого сумел изменить ход переговоров.
«Я имею в виду, что он [Путин] контролирует его [Трампа] каждый раз, когда они встречаются», — сказал Кларк.
По мнению британского аналитика, американский лидер отложил вопрос поставок ракет до личной встречи с Путиным. При этом дата предстоящего саммита пока еще не определена.
Кларк напомнил, что у российского лидера было больше 20 контактов с Трампом, но ни в одном из этих случаев глава Белого дома не смог заставить Путина поступить так, как тот не собирался делать. Зато сам американский президент придерживался в каждом случае путинской линии.
Ранее высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что встреча Трампа и Зеленского была очень сложной и напряженной. Кроме того, американский лидер отказал Киеву в поставках ракет Tomahawk.