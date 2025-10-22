Путин контролирует Трампа? В Британии рассказали, почему Зеленский остался без ракет

Российский лидер Владимир Путин переиграл президента Украины Владимира Зеленского в вопросе поставок Киеву американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом заявил британский аналитик, военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News .

Он напомнил, что глава киевского режима посетил Вашингтон, надеясь добиться поставок дальнобойных ракет. Только Путин перехватил инициативу, позвонив президенту США Дональду Трампу, во время которого сумел изменить ход переговоров.

«Я имею в виду, что он [Путин] контролирует его [Трампа] каждый раз, когда они встречаются», — сказал Кларк.

По мнению британского аналитика, американский лидер отложил вопрос поставок ракет до личной встречи с Путиным. При этом дата предстоящего саммита пока еще не определена.

Кларк напомнил, что у российского лидера было больше 20 контактов с Трампом, но ни в одном из этих случаев глава Белого дома не смог заставить Путина поступить так, как тот не собирался делать. Зато сам американский президент придерживался в каждом случае путинской линии.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что встреча Трампа и Зеленского была очень сложной и напряженной. Кроме того, американский лидер отказал Киеву в поставках ракет Tomahawk.