Украинский чиновник рассказал о напряженной встрече Трампа и Зеленского

AFP: встреча Трампа и Зеленского была сложной и напряженной

Прошедшая в пятницу, 17 октября, встреча американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским действительно была сложной и напряженной. Это в беседе с агентством AFP подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, президент США оказывал давление на Украину, призывая отказаться от притязаний на Донбасс.

Ранее Трамп назвал свой главный приоритет в урегулировании украинского кризиса. Американский лидер заявил Зеленскому, что его не волнует вопрос территорий, он хочет закончить конфликт как можно быстрее.

Также глава США отказал Киеву в поставках ракет Tomahawk.