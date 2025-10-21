Украинский чиновник рассказал о напряженной встрече Трампа и Зеленского
Прошедшая в пятницу, 17 октября, встреча американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским действительно была сложной и напряженной. Это в беседе с агентством AFP подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.
По его словам, президент США оказывал давление на Украину, призывая отказаться от притязаний на Донбасс.
Ранее Трамп назвал свой главный приоритет в урегулировании украинского кризиса. Американский лидер заявил Зеленскому, что его не волнует вопрос территорий, он хочет закончить конфликт как можно быстрее.
Также глава США отказал Киеву в поставках ракет Tomahawk.