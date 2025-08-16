Переговоры Путина и Трампа продолжаются более двух часов

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком кругу длятся уже более двух часов. Об этом 360.ru сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Он отметил, что журналисты сейчас находятся в зале для пресс-конференции, где через несколько часов Путин и Трамп сообщат, о чем договорились. Главы государств беседуют в этом же здании, в соседнем помещении, где им помогают помощники и экспертные группы.

«На открытой части узкого состава лидеры не проронили ни слова. Это было фактически фото-оп, хотя журналисты упорно выкрикивали им вопросы, перебивая друг друга», — отметил он.

Юнашев добавил, что Трамп прилетел на базу ВВС на Аляске за 40 минут до Путина, причем сделал это специально, чтобы лично встретить его у трапа.

Журналист добавил, что президентский Ил-96 приземлился ровно по расписанию в 11 утра по местному времени. Путина у трапа встречал Aurus, но лидеры после совместного фото сели в автомобиль Трампа, где и начали переговоры.

Главы государств ведут беседу в формате «три на три». С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а с американской– госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Ранее в США сообщили о радости Европы, что Трамп встретился с Путиным не один на один.

До этого бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что в рукопожатии российского и американского лидеров чувствовалась искренность. По ее словам, полезно и то, что Путин говорит по-английски.