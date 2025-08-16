Изоляции конец. Европу удивил прием Путина на Аляске
Sky News: встреча Путина и Трампа положила конец изоляции России на Западе
Изоляция России со стороны Запада закончилась благодаря переговорам президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом заявил британский телеканал Sky News.
«Красная дорожка, рукопожатие, воздушный парад. <…> Это означает окончание изоляции Путина на Западе самым впечатляющим образом», — отметили в сообщении.
Журналист добавил, что Трамп, который обещал новые антироссийский санкции, решил наградить президента России аналогом государственного визита. Путина приветствовали на американской земле «как равного участника встречи великих держав», добавил он.
Путин и Трамп общаются на военной базе Элмендорф-Ричардсон уже больше двух часов. Европейские чиновники заявили, что почувствовали облегчение из-за того, что президенты России и США встречаются в формате «три на три».