Изоляции конец. Европу удивил прием Путина на Аляске

Sky News: встреча Путина и Трампа положила конец изоляции России на Западе

Изоляция России со стороны Запада закончилась благодаря переговорам президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом заявил британский телеканал Sky News.

«Красная дорожка, рукопожатие, воздушный парад. <…> Это означает окончание изоляции Путина на Западе самым впечатляющим образом», — отметили в сообщении.

Журналист добавил, что Трамп, который обещал новые антироссийский санкции, решил наградить президента России аналогом государственного визита. Путина приветствовали на американской земле «как равного участника встречи великих держав», добавил он.

Путин и Трамп общаются на военной базе Элмендорф-Ричардсон уже больше двух часов. Европейские чиновники заявили, что почувствовали облегчение из-за того, что президенты России и США встречаются в формате «три на три».