Путин и Трамп обсудили тему боевого братства СССР и США во время ВОВ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при разговоре уделили особое внимание теме боевого братства своих стран во времена Второй мировой войны. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости» .

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — сказал он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры Путина и Трампа вызвали настоящую истерику у европейских политиков. Они недовольны, что диалог между президентами привел к сбалансированной и конструктивной позиции Белого дома.

Как отметила газета Financial Times, лидеры стран ЕС были удивлены нежеланием Трампа усиливать санкции против России. Глава Белого дома после разговора с Путиным провел диалог с европейскими представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из слов американского лидера было понятно, что он не готов оказывать большего давления, которое от него требует Европа.