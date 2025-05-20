Путин и Трамп обсудили тему боевого братства СССР и США во время ВОВ
В ходе разговора Путин и Трамп уделили внимание теме боевого братства СССР и США
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при разговоре уделили особое внимание теме боевого братства своих стран во времена Второй мировой войны. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».
«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — сказал он.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры Путина и Трампа вызвали настоящую истерику у европейских политиков. Они недовольны, что диалог между президентами привел к сбалансированной и конструктивной позиции Белого дома.
Как отметила газета Financial Times, лидеры стран ЕС были удивлены нежеланием Трампа усиливать санкции против России. Глава Белого дома после разговора с Путиным провел диалог с европейскими представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из слов американского лидера было понятно, что он не готов оказывать большего давления, которое от него требует Европа.