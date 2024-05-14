Путин и Си Цзиньпин определят направления для дальнейшего сотрудничества | 360°

Мир 14 мая 2024, 11:00 Путин и Си Цзиньпин определят направления для дальнейшего сотрудничества Zhang Ling/XinHua / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят направления дальнейшего развития сотрудничества стран во время визита российского главы в Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества», — указано на сайте.

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Главы двух государств также рассмотрят ряд международных и региональных проблем, а затем подпишут несколько двусторонних документов и совместное заявление. Путин прибудет в Китай с визитом 16–17 мая. Это будет первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность.

Путин также должен посетить Турцию, но точной даты визита пока нет. Как пояснял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сроки не согласовали из-за плотного графика лидеров двух государств. Тем не менее президенты регулярно общаются по телефону.