Путин и Си Цзиньпин обсудили саммит на Аляске

Прибывший в Китай российский президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. <…> В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами», — привело его слова РИА «Новости».

Ранее Ушаков рассказал, будет ли глава Соединенных Штатов Дональд Трамп присутствовать на военном параде в Пекине 3 сентября. По его словам, в списке гостей американский лидер не значится.

Владимир Путин пробудет в Китае четыре дня. Он примет участие в саммите ШОС, посетит военный парад и проведет переговоры с Си Цзиньпином.