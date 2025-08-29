Ушаков рассказал, будет ли Трамп среди гостей военного парада в Пекине

Американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина с главой Соединенных Штатов в Китае.

Ранее стало известно, что визит российского лидера в КНР продлится рекордные четыре дня. За этот период Путин посетит саммит ШОС, станет гостем парада в Пекине, а также проведет переговоры с главой государства Си Цзиньпином.