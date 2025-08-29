Путин едет в Китай на рекордные 4 дня. Что известно о программе президента уже сейчас

Уже 31 августа президент России Владимир Путин прибудет в Китай с визитом, который продлится рекордные четыре дня. Каждый из них у главы государства будет расписан практически поминутно. Одним из основных пунктов программы станут переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Чем еще займется Путин в Поднебесной, разбирался 360.ru.

Что известно о визите Путина в Пекин О предстоящей поездке Путина в Китай стало известно еще в конце июня. Помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным подтвердил, что российский лидер будет находиться в КНР четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Этот визит станет небывалым по продолжительности. «Редчайший случай», — отметил Ушаков. Помощник президента пояснил, что каждый день поездки у Путина расписан и ее длительность связана с насыщенностью программы мероприятий, в которых предстоит поучаствовать главе государства.

Фото: РИА «Новости»

Так, российский лидер посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, который стартует в Тяньцзине 31 августа, и станет гостем военного парада в Пекине 3 сентября в честь 80-летия победы Китая над милитаристской Японией. Между этими событиями он проведет переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Не исключено, что Путин и Си Цзиньпин обсудят итоги недавнего саммита главы России и лидера США Дональда Трампа, прошедшего на Аляске. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с ТАСС подчеркнул, что встреча президентов будет иметь особое значение.

Лидеры Китая и России проведут важную, имеющую знаковое историческое значение встречу, которая определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений. Чжан Ханьхуэй посол КНР в Москве

Приветственный подарок России На готовность Москвы углублять сотрудничество с Пекином указала не только продолжительность предстоящего визита Путина, но и так называемый приветственный подарок, который Россия преподнесла Китаю перед встречей, пишет Sohu. Речь идет о согласии на поставки российских авиадвигателей, о котором накануне заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, в случае запроса со стороны Поднебесной Россия готова поставлять авиадвигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35.

Фото: РИА «Новости»

По словам аналитиков Sohu, для Пекина такой шаг стал сюрпризом и «интригующим нюансом». Эксперты также предположили, что Россия может ожидать определенных ответных действий со стороны КНР. С последними образцами китайского вооружения Путин сможет ознакомиться на военном параде в Пекине. КНР представит новейшие танки, истребители, БПЛА и гиперзвуковое оружие. Кроме того, по информации газеты South China Morning Post, на мероприятии могут продемонстрировать первый китайский боеготовый беспилотник-невидимку FH-97. Кто еще приедет в Пекин на военный парад Помимо российского президента, на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией придут лидеры еще 24 государств. Список почетных гостей опубликовало корейское агентство news1. Среди них — глава КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также Пекин посетят лидеры Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Азербайджана, Кубы, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Мьянмы, Индонезии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив и Зимбабве.

Фото: Liu Fang / www.globallookpress.com

При этом европейские дипломаты, по информации гонконгской газеты The South China Morning Post, намерены бойкотировать военный парад из-за присутствия на нем Владимира Путина. Источники издания утверждают, что главы западных государств получили приглашения, но их смутил визит российского президента. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не приезжать на мероприятие. В конце июля он заявлял, что получил приглашение посетить Китай, однако отметил, что поездка состоится «в течение этого года или вскоре после». Конкретных дат визита американский лидер не обозначал. Что пишут китайские СМИ о визите Путина Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет одним из основных внутренних дипломатических мероприятий Китая в 2025 году, указала газета Lianhe Zaobao. Участие в нем примет в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди. Особенный интерес на площадке вызывает его взаимодействие с лидерами КНР и России. Источники издания допустили вероятность проведения трехсторонней встречи между ними.

Фото: РИА «Новости»

Для китайских властей ключевой целью саммита станет укрепление дипломатического влияния государства и его позиционирование как мировой державы, с которой нужно считаться, отметила гонконгская газета South China Morning Post. Местные СМИ не обошли стороной и вопрос непосредственно российско-китайских отношений. Как пишет NetEase, предстоящий визит Путина и уже состоявшийся приезд председателя Госдумы Вячеслава Володина, который прилетел в КНР 25 августа, свидетельствуют об углублении сотрудничества.

Визит Володина был призван донести до Китая, что развитие отношений России с КНР — это стратегический выбор, а не временная мера. NetEase

Также председатель Госдумы занимался согласованием повестки до прибытия главы государства, чтобы максимально эффективно выстроить взаимодействие между сторонами.