Песков анонсировал еще один международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин 15 ноября проведет еще один международный телефонный разговор

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и планирует вечером провести еще один международный телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Имя собеседника Путина он не раскрыл.

«Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение», — подчеркнул Песков.

По его словам, переговоры пройдут примерно после 17:00.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило о готовящихся переговорах Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Политолог Сергей Станкевич предположил, что Шольц перед скорой отставкой таким образом пытается наладить связи между Западной Европой и Россией.

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