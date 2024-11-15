Песков анонсировал еще один международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин 15 ноября проведет еще один международный телефонный разговор

Президент Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и планирует вечером провести еще один международный телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Имя собеседника Путина он не раскрыл.

«Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение», — подчеркнул Песков.

По его словам, переговоры пройдут примерно после 17:00.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило о готовящихся переговорах Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Политолог Сергей Станкевич предположил, что Шольц перед скорой отставкой таким образом пытается наладить связи между Западной Европой и Россией.