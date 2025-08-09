Путин и Лула да Силва обсудили укрепление стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер рассказал об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, оба собеседника подтвердили желание развивать сотрудничество между странами, в том числе в рамках БРИКС.
«Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — добавили в пресс-службе.
Накануне Путин за сутки поговорил по телефону с главами шести государств: ЮАР, Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии и Белоруссии. Всем им российский лидер рассказал об итогах переговоров с американским представителем, а страны поддержали процесс мирного урегулирования.
Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом должна состояться 15 августа на Аляске.