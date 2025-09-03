Путин заявил об особом характере отношений России и КНДР

Отношения России и Северной Кореи развиваются по всем направлениям и имеют особый характер. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Он встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в резиденции «Дяоюйтай» и во время беседы отметил, что парад в Пекине прошел блестяще.

«Я очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям, причем во всех измерениях и по всем направлениям», — подчеркнул Путин.

Президент рассказал о крепком партнерстве России и КНДР. Он подчеркнул, что северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына.

В Пекине 3 сентября прошел парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, как Путин и северокорейский лидер после мероприятия отправились на переговоры на одном автомобиле.