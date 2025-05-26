Путин допустил, что Трампа заинтересуют российские ледоколы

США договариваются с Финляндией о поставках ледоколов, но европейская страна вряд ли сумеет должным образом выполнить заказ, в отличие от России. Об этом на встрече с представителями деловых кругов заявил президент Владимир Путин.

«Они могут построить хоть один атомный ледокол в Финляндии сегодня? Я тоже думаю, что это маловероятно», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что судостроение Финляндии когда-то неплохо развивалось на советских и российских заказах, но сейчас дело обстоит совсем иначе.

По его словам, европейское государство не имеет ресурсов и технологий для строительства таких ледоколов как «Лидер». Путин также допустил, что США и Россия могут начать сотрудничать в этой сфере.

Ранее российский лидер призвал внимательнее следить за работой зарубежных маркетплейсов. Он назвал их дырой, через которую в Россию могут провозить что угодно и в любых количествах.