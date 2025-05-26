Путин сравнил зарубежные маркетплейсы с дырой

Через иностранные маркетплейсы можно завозить что угодно и любом количестве, поэтому на такие площадки следует обратить пристальное внимание. Об этом на встрече с представителями деловых кругов заявил президент Владимир Путин.

Он призвал взять зарубежные маркетплейсы под контроль и напомнил, что данная тема поднимается не впервые.

«Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отметил необходимость поддерживать отечественный бизнес за рубежом. По его словам, российским компаниям следует продолжать активно развиваться в других странах, несмотря на возникающие препятствия.

Президент выразил надежду, что предприниматели добьются хороших результатов и будут сохранять соотношение цены и качества.