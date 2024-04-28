Мир 28 апреля 2024, 16:47 «Путин был прав». В Германии сделали неприятное для Украины заявление Эксперт бундесвера Масала: Путин предсказал усталость Запада от Украины РИА «Новости»

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Президент России Владимира Путин сделал правильную ставку на рост усталости западных государств от огромных расходов на поддержку Украины. Об этом австрийскому изданию Kleine Zeitung сказал эксперт Университета бундесвера в Мюнхене, аналитик Карло Масала.

«Путин считает, что США и Европа не хотят и не могут оказывать Украине долгосрочную и достаточную поддержку. Вероятно, он прав», — отметил он.

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Аналитик отметил рост сопротивления дальнейшему оказанию помощи Украине и согласился с точкой зрения, что киевскому режиму уже передали достаточное количество необходимых ресурсов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что судьба Владимира Зеленского на посту президента Украины уже практически предрешена. По его словам, киевский режим совершенно не жалеет людей в конфликте с Россией.

Ранее Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot.