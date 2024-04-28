28 апреля 2024, 16:47
«Путин был прав». В Германии сделали неприятное для Украины заявление
Эксперт бундесвера Масала: Путин предсказал усталость Запада от Украины
Президент России Владимира Путин сделал правильную ставку на рост усталости западных государств от огромных расходов на поддержку Украины. Об этом австрийскому изданию Kleine Zeitung сказал эксперт Университета бундесвера в Мюнхене, аналитик Карло Масала.
«Путин считает, что США и Европа не хотят и не могут оказывать Украине долгосрочную и достаточную поддержку. Вероятно, он прав», — отметил он.
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Аналитик отметил рост сопротивления дальнейшему оказанию помощи Украине и согласился с точкой зрения, что киевскому режиму уже передали достаточное количество необходимых ресурсов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что судьба Владимира Зеленского на посту президента Украины уже практически предрешена. По его словам, киевский режим совершенно не жалеет людей в конфликте с Россией.
Ранее Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot.
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