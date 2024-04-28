Мир 28 апреля 2024, 14:42 «Придется оправдываться». Кремль напомнил о вопросе легитимности Зеленского Песков: Украина не жалеет людей, а участь Зеленского предрешена РИА «Новости»

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Владимир Зеленский — специфический президент, и его участь предрешена. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Учитывая действия Зеленского, можно сказать, что Украина не жалеет своих граждан. В этом заключается большая трагедия, отметил Песков.

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По его словам, сначала Киев заразил страну национализмом, а затем стал кидать «тысячи и тысячи людей» в топку этого конфликта. В любом случае участь Зеленского предрешена, заметил пресс-секретарь.

«Скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения, это придется сделать. И ему как-то придется оправдываться», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что западные страны и Украины тестируют Россию на слабо.