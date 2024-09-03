Медведев посоветовал опасаться исполнения ордера МУС на арест Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что прокурорам и судьям Международного уголовного суда стоит бояться ситуации, если кто-то попытается выполнить ордер МУС на арест президент Владимира Путина. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале .

Так Медведев отреагировал на обеспокоенность, которую выразил Европейский союз в связи с визитом российского лидера в Монголию.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — указал зампред Совбеза.

По оценке Медведева, опасной будет та ситуация, в которой кто-то попытается исполнить ордер МУС на арест Владимира Путина.

«В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой [никчемной] бумажки», — подчеркнул он.

Ранее в ЕС напомнили властям Монголии об ордере на арест Владимира Путина, так как страна два года назад утвердила Римский статут МУС.