Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 18 августа в Овальном кабинете, но только глава киевского режима не сможет сам решать свою судьбу. Ему остается только плакать, жестко отреагировали читатели китайского издания «Гуаньча».

«У Украины нет возможности самой решать свою судьбу. Какая жалость. Что еще может сделать Зеленский, кроме как плакать?» — отметил один из пользователей.

По его словам, в игре больших держав у Киева лишь одна судьба — «отдать себя на растерзание».

Другой комментатор добавил, что для главы киевского режима наступил «самый мрачный момент его актерской карьеры». Зеленский — обречен, а разговор с Трампом оказался не более чем небольшой отсрочкой смертной казни.

Третий читатель отметил, что Украина перешла в стадию, когда разделывают мясо. Страна уже полностью «вымыта и высушена» и вопрос лишь в том, кто ухватит кусок побольше, а кто поменьше.

Еще один комментатор подчеркнул, что Евросоюз и Украина неизбежно «встанут на колени».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже 15 августа, обсудив тему украинского урегулирования. В планах, пусть пока и под вопросом, организация США трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского 22 августа.