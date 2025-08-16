Названа возможная дата встречи Путина, Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита на Аляске созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими главами. Он заявил, что планирует организовать трехсторонний саммит 22 августа, сообщил Axios со ссылкой на источники.

«Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит „быстро“ уже 22 августа», — сообщили журналисты.

Источники отметили, что условия мира, изложенные президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Анкоридже, включали полный вывод украинских войск из двух восточных регионов. Но, судя по условиям, выдвинутым Путиным, «серьезный прорыв маловероятен».

Ранее французы высмеяли высказывания глав стран ЕС, которые после встречи Путина и Трампа на Аляске заявили, что Европа продолжит санкционное давление на Россию. Они назвали европейских лидеров трусливыми, некомпетентными и просто смешными.