«Пусть катятся к черту». В США высказались о будущем Украины

Украинское правительство, по словам источников в Киеве, уже находится в процессе роспуска, а это приближает вероятный распад Украины как государства. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью журналисту Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале .

Мартьянов связал нынешнюю ситуацию на Украине с ростом неопределенности вокруг работы власти и будущего страны.

«Украина, вероятно, распадется как государство. <…> Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — сообщил он.

Аналитик считает, что если процесс распада Украины не остановят, западные регионы окажутся в сфере влияния отдельных стран Европы, а у России появится шанс закрепиться на территориях у Черного моря. Судьбу остальных регионов страны он охарактеризовал крайне жестко.

«Но все остальное — пусть катятся к черту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. <…> Восстановить это невозможно, все кончено», — подытожил Мартьянов.

Ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу. Часть команды украинского лидера оказалась не согласна с его позицией не уступать территории.