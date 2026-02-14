В окружении Зеленского назревает раскол из-за Донбасса

«Страна.ua»: часть команды Зеленского не согласна с его позицией по Донбассу

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

По словам журналистов, часть команды украинского лидера не согласна с его позицией не уступать территории.

«И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны», — указали в публикации.

При этом авторы материала отметили, что изменение позиции возможно только в случае серьезного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения конфликта. Детали урегулирования обсудят представители России, Украины и США на третьем раунде переговоров в Женеве 17–18 февраля.