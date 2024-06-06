«Пусть боятся». Путин высказался о своих карикатурах в западных СМИ

Президент РФ Владимир Путин иронично прокомментировал свои карикатуры в западных СМИ, заявив, что «пусть боятся». Об этом глава государства упомянул во время беседы с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», — отметил Путин.

Также президент рассказал, что у России нет никаких имперских замашек. По его словам, страну сделала все для мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако Запад решил забыть, что он начался с государственного переворота, который устроили США.

После этого жители Крыма решили выйти из состава украинского государства. За ними последовал и Донбасс. В разговоре с журналистами Путин назвал моветоном угрозы лидерам других стран, отметив, что Россия подобным не занимается.