Пушков вспомнил популярную песню после слов Макрона об Израиле

Сенатор Пушков: призыв Макрона насчет Израиля ни на что не повлияет

Israel Defense Forces/XinHua
Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны прекратить поставлять Израилю вооружения, но его обращение ничего не изменит. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что призыв Макрона не имеет большого веса, поэтому никакой реакции не него будет. В связи с этим сенатор вспомнил текст песни популярной песни, которую исполняли Ален Делон и Далида.

«Как обычно. Как пела Далида, „paroles, paroles, paroles…“ Слова, слова, слова…» — объяснил Пушков.

Ранее Макрон обратился к западным государствам и попросил их перестать снабжать ЦАХАЛ оружием для ведения боев в секторе Газа. По его мнению, необходимо сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал призыв Макрона позором. Также он выразил уверенность, что страна одержит победу и без внешней поддержки.

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