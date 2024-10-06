Пушков вспомнил популярную песню после слов Макрона об Израиле

Сенатор Пушков: призыв Макрона насчет Израиля ни на что не повлияет

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны прекратить поставлять Израилю вооружения, но его обращение ничего не изменит. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что призыв Макрона не имеет большого веса, поэтому никакой реакции не него будет. В связи с этим сенатор вспомнил текст песни популярной песни, которую исполняли Ален Делон и Далида.

«Как обычно. Как пела Далида, „paroles, paroles, paroles…“ Слова, слова, слова…» — объяснил Пушков.

Ранее Макрон обратился к западным государствам и попросил их перестать снабжать ЦАХАЛ оружием для ведения боев в секторе Газа. По его мнению, необходимо сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал призыв Макрона позором. Также он выразил уверенность, что страна одержит победу и без внешней поддержки.