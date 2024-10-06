Нетаньяху назвал позором западные призывы прекратить поставки оружия Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что его страна победит в конфликте с проиранскими силами без помощи Запада, в котором призвали ввести эмбарго на поставки вооружений еврейскому государству. Об этом он сказал в видеообращении к народу, слова политика привело РИА «Новости».
«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля», — сказал он.
По словам Нетаньяху, французский президент Эммануэль Макрон и другие западные лидеры начали призывать к эмбарго на отправку оружия Израилю. Он назвал такой поступок позором и пообещал, что Израиль одержит победу и без поддержки.
Еще в сентябре лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю войной без правил. Это произошло после того, как пейджеры и рации начали массово взрываться в Ливане.
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