Нетаньяху назвал позором западные призывы прекратить поставки оружия Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что его страна победит в конфликте с проиранскими силами без помощи Запада, в котором призвали ввести эмбарго на поставки вооружений еврейскому государству. Об этом он сказал в видеообращении к народу, слова политика привело РИА «Новости» .

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля», — сказал он.

По словам Нетаньяху, французский президент Эммануэль Макрон и другие западные лидеры начали призывать к эмбарго на отправку оружия Израилю. Он назвал такой поступок позором и пообещал, что Израиль одержит победу и без поддержки.

Еще в сентябре лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю войной без правил. Это произошло после того, как пейджеры и рации начали массово взрываться в Ливане.