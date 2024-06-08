Пушков раскрыл «последний сигнал» для саммита по Украине

Отсутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на предстоящей «мирной» конференции на Украине является сигналом о том, что мероприятие станет ничем иным, как политической формальностью. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в пятницу заявил, что Гутерриш не посетит конференцию по Украине в Швейцарии.

«Генсек ООН Гутерриш решил не принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Это самый последний сигнал о том, что конференция станет не более, чем политической формальностью и сотрясанием воздуха», — написал Пушков.

Швейцария проведет конференцию по теме Украины 15–16 июня неподалеку от города Люцерн. На встрече ожидаются до 160 стран, Россию не пригласили. В Кремле заявляли, что поиск вариантов выхода из ситуации без присутствия российской стороны является пустым времяпрепровождением.