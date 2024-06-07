Гутерриша не будет на саммите по Украине в Швейцарии

Генсек ООН Гутерриш не поедет в Швейцарию на саммит по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии. С таким заявлением на брифинге выступил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, сообщило РИА «Новости» .

«Он не поедет. ООН представят на соответствующем уровне», — уточнил Дюжаррик.

Президент Аргентины Хавьер Милей тоже резко передумал ехать на саммит G7 в Италии и конференцию по Украине в Швейцарии.

Власти Мексики ранее отказались отправлять делегацию для участия в саммите по мирному урегулированию украинского конфликта. Также на нем не будет представителей Никарагуа.

Приглашения на участие в конференции по Украине получили 160 стран, причем 80 делегаций подтвердили свое участие на уровне глав государств и правительств. На саммите будут обсуждать «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского.