Гутерриша не будет на саммите по Украине в Швейцарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии. С таким заявлением на брифинге выступил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, сообщило РИА «Новости».
«Он не поедет. ООН представят на соответствующем уровне», — уточнил Дюжаррик.
Приглашения на участие в конференции по Украине получили 160 стран, причем 80 делегаций подтвердили свое участие на уровне глав государств и правительств. На саммите будут обсуждать «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского.