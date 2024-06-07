Кремль не увидел причин для больших новостей с форума в Швейцарии

Песков назвал форум по Украине в Швейцарии пустым с новостной точки зрения

Форум по Украине в Швейцарии с новостной точки зрения не имеет особой ценности, и крупных событий по его итогам ждать не стоит. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что согласившиеся стать участниками встречи государства воспользовались своим правом.

«С новостной точки зрения, с точки зрения событийности, это будет мероприятие пустое», — заявил Песков, оценивая швейцарский саммит по Украине.

В минувший четверг, 6 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проследит за саммитом по Украине, чтобы дождаться итоговых формулировок для его оценки.

Встреча делегаций из 80 стран пройдет на курорте Бюргеншток с 15 по 16 июня. Основной темой встречи станет обсуждение урегулирования военного конфликта на Украине. Целью форума организаторы задали выпуск дорожной карты с мерами, направленными на прекращение боевых действий.