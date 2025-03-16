Пушков: финансовая помощь США Украине может находиться в Монако

Часть финансовой помощи США Украине может находиться в Монако, где разъезжают дорогие автомобили с украинскими номерами. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог объяснить, куда ушли направленные американцами деньги.

«Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал политик.

В феврале Зеленский заявил, что не знает, куда делись выделенные Соединенными Штатами 200 миллиардов долларов. По словам главы киевского режима, Украина не получила и половины выделенной помощи.

В ответ глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил, что украинским властям придется заплатить 500 миллиардов долларов или выяснить, куда делись деньги.