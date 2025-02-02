Зеленский заявил, что не знает, куда делись 200 млрд долларов помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, куда делись выделенные США 200 миллиардов долларов на военную помощь. Об этом он сказал интервью The Associated Press.

Как заявил Зеленский, когда говорят о получении Украиной 200 миллиардов долларов — это неправда.

«Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — отметил он.

По словам Зеленского, Украине не поступило даже половины выделенной помощи. При этом он подчеркнул, что в США цифрой, которую поддержал конгресс называли 177 миллиардов долларов.

Президент пояснил, что Киеву выделялась помощь на эту сумму «не деньгами, а оружием». Таким образом, в денежном эквиваленте Украина получила «76 с чем-то миллиардов долларов», заключил Зеленский.

В этом же интервью Зеленский отметил, что Россия и США не могут вести мирные переговоры без участия Украины.