Пушков назвал Трампа воплощением напора и ярости

Президент США Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из Китая. Тем самым он дал понять, что осторожность во внешней политике остались в XX веке, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Политик напомнил, что американский лидер увеличил тарифы для Китая со 125% до 145%. По мнению Пушкова, для республиканца это уже привычные действия, ведь он всегда повышает ставки.

«Осторожность, выверенность, аккуратность во внешней политике, судя по всему, остались в XX веке. Век XXI — век конфликта, напора и ярости. Трамп — его воплощение», — отметил сенатор.

Накануне Трамп объявил о приостановке действия зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран. Решение коснулось тех государств, которые не предприняли ответных мер.

Также глава Белого дома предположил, что власти КНР пересмотрят свою политику после очередного повышения пошлин.