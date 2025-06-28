Пушков назвал слова датского генерала о России глупостью года

Высказывание датского генерала о якобы российской угрозе в Гренландии претендует на глупость года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что на первое место по глупости сначала метил президент Франции Эммануэль Макрон, который сделал заявление, что видит «русских у ворот Парижа.

«Теперь его догнал и перегнал датчанин — глава Арктического командования Дании Андерсен, который опасается появления русских… в Гренландии», — подчеркнул Пушков.

Он высмеял генерала и обратил внимание, что того не тревожат скандальные слова американского президента Дональда Трампа об аннексии острова из-за его стратегической ценности.

Ранее жители Дании выступили против военного соглашения с США по открытию баз Скридструп, Каруп и Ольборг. Лидер общественного движения Aarhus mod Krig og Terror Карстен Андерсен подчеркнул, что объекты будут представлять угрозу для страны. Также открытие баз будет противоречить Конституции Дании.