Украина сдается, а Дания отдает Гренландию. Трамп поверил в абсолютный контроль над миром

Bloomberg: Трамп уверен, что по его приказу Украина сдастся России

Президент США Дональд Трамп убежден, что имеет абсолютный контроль над ключевыми сферами во всем мире. Он также считает, что способен повлиять на решение о капитуляции Украины, сообщило Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что у Трампа есть четкое и простое представление о том, как все должно работать. При этом он говорит, что нужно делать, и все это делают.

«Украина сдается России. Дания отдает ему Гренландию. Панама отдает ему канал», — указали в агентстве.

В статье отметили, что Трамп не сомневается в своей способности диктовать условия на международной арене. По мнению главы Белого дома, процессы государственного управления и внешней политики должны находиться в подчинении интересов США.

Ранее Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить сделку на фоне эскалации конфликта, которая позволит сделать Ближний Восток «снова великим».