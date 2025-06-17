Украина сдается, а Дания отдает Гренландию. Трамп поверил в абсолютный контроль над миром

Bloomberg: Трамп уверен, что по его приказу Украина сдастся России

Kenny Holston — Pool via CNP/ Keystone Press Agency
Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп убежден, что имеет абсолютный контроль над ключевыми сферами во всем мире. Он также считает, что способен повлиять на решение о капитуляции Украины, сообщило Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что у Трампа есть четкое и простое представление о том, как все должно работать. При этом он говорит, что нужно делать, и все это делают.

«Украина сдается России. Дания отдает ему Гренландию. Панама отдает ему канал», — указали в агентстве.

В статье отметили, что Трамп не сомневается в своей способности диктовать условия на международной арене. По мнению главы Белого дома, процессы государственного управления и внешней политики должны находиться в подчинении интересов США.

Ранее Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить сделку на фоне эскалации конфликта, которая позволит сделать Ближний Восток «снова великим».

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