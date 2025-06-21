«Янки, убирайтесь». Датчане вышли на протесты из-за военного соглашения с США
SC: жители Дании выступили против военного соглашения с США по открытию баз
Дания позволила США без каких-либо ограничений пользоваться своими военными базами для противодействия России. Это возмутило местных жителей, массовые протесты прошли в Копенгагене и других крупных городах, сообщил сайт Strategic Culture.
Соглашение с США предполагает открытие авиабаз Скридструп, Каруп и Ольборг для американских войск. Оно противоречит статье 20 Конституции Дании, которая разрешает делегировать суверенитет лишь международным организациям вроде НАТО и ЕС, а не иностранным государствам.
Возмущение датчан вызвал также тот факт, что документ не подлежит расторжению раньше, чем через 10 лет, и предоставляет армии США неограниченные полномочия.
«Если [президент США Дональд] Трамп решит угрожать России с этих баз или если Дания заблокирует ключевые проливы для российских судов, то бомбить будут не США, а Данию», — предупредил лидер общественного движения Aarhus mod Krig og Terror Карстен Андерсен.
По всей Дании прошли акции протеста против соглашения. Демонстранты скандировали «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо». Несмотря на это, парламент одобрил документ 95 голосами против 11.
Ранее власти Дании задумались о строительстве военной базы в Гренландии, сообщили «Известия». Это стало бы актом демонстрации силы на фоне притязаний президента США на остров.