SC: жители Дании выступили против военного соглашения с США по открытию баз

Дания позволила США без каких-либо ограничений пользоваться своими военными базами для противодействия России. Это возмутило местных жителей, массовые протесты прошли в Копенгагене и других крупных городах, сообщил сайт Strategic Culture .

Соглашение с США предполагает открытие авиабаз ​​Скридструп, Каруп и Ольборг для американских войск. Оно противоречит статье 20 Конституции Дании, которая разрешает делегировать суверенитет лишь международным организациям вроде НАТО и ЕС, а не иностранным государствам.

Возмущение датчан вызвал также тот факт, что документ не подлежит расторжению раньше, чем через 10 лет, и предоставляет армии США неограниченные полномочия.

«Если [президент США Дональд] Трамп решит угрожать России с этих баз или если Дания заблокирует ключевые проливы для российских судов, то бомбить будут не США, а Данию», — предупредил лидер общественного движения Aarhus mod Krig og Terror Карстен Андерсен.

По всей Дании прошли акции протеста против соглашения. Демонстранты скандировали «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо». Несмотря на это, парламент одобрил документ 95 голосами против 11.

Ранее власти Дании задумались о строительстве военной базы в Гренландии, сообщили «Известия». Это стало бы актом демонстрации силы на фоне притязаний президента США на остров.