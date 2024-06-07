Пушков назвал Макрона поджигателем войны между Россией и НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков назвал президента Франции Эммануэля Макрона поджигателем потенциальной войны между НАТО и Россией после его слов о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских пилотов. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Пушков обвинил Макрона в жонглировании словами, попытке доказать, что он не занимается эскалацией конфликта на Украине.

И это при том, что он входит в число западных политиков, которые внесли наибольший вклад в его расширение, причем не планируя на этом останавливаться. По мнению сенатора, к Макрону вполне применим термин «поджигатели войны».

«Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», — написал Пушков.

И если деятельность французского лидера в военном плане бессмысленна, то в политическом, наоборот, вредоносна, добавил он.

Пушков отметил, что у Макрона отсутствует обостренное чувство ответственности, хоть он и является руководителем страны.

Ранее Макрон разрешил Украине обстреливать российскую территорию из французского оружия.