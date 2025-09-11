Трамп посмертно наградит убитого Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп пообещал посмертно представить к награде убитого политического активиста Чарли Кирка. Об этом американский лидер заявил на мероприятии, посвященном годовщине терактов 11 сентября, его слова привел Bloomberg.

«Я вскоре награжу Чарли Кирка посмертно президентской медалью Свободы», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, торжественная церемония награждения состоится в ближайшее время, точную дату он объявит дополнительно.

Также глава Белого дома назвал Кирка гигантом своего поколения, борцом за свободу и источником вдохновения для миллионов людей.

Чарли Кирка застрелили во время его выступления на турне American Comeback в кампусе Университета Юты. Неизвестный киллер нанес активисту смертельное ранение в шею.

Сотрудники ФБР отпустили вероятного подозреваемого в убийстве Кирка после допроса. Его причастность к расправе над активистом не доказана.