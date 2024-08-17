Публикации о подрыве «Северных потоков» сочли спектаклем

Политолог Белов назвал спектаклем публикации о подрыве «Северных потоков»

Фото: РИА «Новости»

Материалы в крупных западных СМИ о взрывах на газопроводах «Северный поток» стали обычным спектаклем для отвлечения внимания аудитории от событий в Курской области. Об этом в материале для РИА «Новости» сообщил политолог Владислав Белов.

Он отметил, что в Германии и США обсуждают версию о причастности представителей Украины к этому преступлению. Правительству ФРГ уже задают неудобные вопросы о том, почему страна помогает киевскому режиму, повредившему важнейшую энергетическую инфраструктуру.

«Но больших политических последствий этот теракт сейчас не несет. Последние публикации, по всей видимости, являются спектаклем для отвлечения внимания от ситуации в Курской области», — написал Белов.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что ФРГ потребует от Украины компенсации за взрывы на «Северных потоках». Также немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира З., которого заподозрили в причастности к подрывам газопроводов.

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