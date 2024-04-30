Мир 30 апреля 2024, 23:41 «Психологический удар». Эксперт рассказал о планах Запада после конфликта на Украине Меркурис: победа России вынудит Запад создать правительство Украины в изгнании РИА «Новости»

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После победы России Запад создаст украинское правительство в изгнании. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, западные страны смогут продлевать этот конфликт до бесконечности, в том числе за счет создания правительства киевского режима в изгнании после того, как ВСУ потерпят поражение на поле боя.

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По его мнению, к этому процессу привлекут украинских политиков, которые после бегства из страны не будут признавать результаты последующих мирных переговоров.

«Если русские победят, это станет психологическим ударом для Запада», — подчеркнул он.

Ранее обозреватель немецкого издания Der Spiegel предупредил, что после освобождения Часова Яра российские войска получат огневой контроль над соседними городами. Также ВС России получат доступ к линии снабжения и важнейшим оборонительным сооружениям ВСУ на этом направлении.