Диктатуру страха сменил хаос террора. Почему мир изменил мнение о Саддаме Хусейне

Установленный им режим называли самой жестокой тиранией Ближнего Востока. Спустя почти 20 лет после казни Саддама Хусейна все чаще звучит неудобный вопрос: стало ли Ираку и всему региону лучше без него? При нем страна жила при тотальном контроле спецслужб, но под основные репрессии попадали радикальные исламистские группировки, из которых после ликвидации Хусейна выросло «Исламское государство»*, чьи последователи до сих пор держат в страхе весь мир.

Диктатор вырос из низов

Будущий политик и лидер Ирака родился в деревне Аль-Ауджа. Имя для Саддама (в переводе с арабского «тот, кто противостоит») выбрала мать — Сабха Тульфах аль-Муссалат. Отец умер еще до его рождения. Детство Хусейна прошло в городе Тикрит, где жил брат его отца. Крестьянская семья не отличалась большим достатком. Саддам рассказывал, что среди окружавших его людей пара обуви считалась непозволительной роскошью. Вспыльчивый характер мальчика закрепил за ним статус местного хулигана. За его воспитание взялся дядя по материнской линии, который работал директором местной школы. Именно он взрастил идеи арабского национализма в будущем политике.

После окончания средней школы дядя забрал перспективного племянника в Багдад, где молодой Саддам вступил в считавшуюся тогда маргинальной партию «Баас», которая в будущем подняла его на самую верхушку власти.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Современный Ирак — довольно молодая страна. На протяжении многих веков эта территория входила в состав разных империй, начиная от персов-Ахеменидов, заканчивая Османской империей. В XX веке контроль над Ираком удерживала Великобритания, которой фактически подчинялась королевская династия Хашимитов. В 1958 году ее сверг генерал Абдель Керим Касем, которого поддержала партия «Баас», увидевшая в новом лидере возможность продвижения националистических идей и создания Объединенной Арабской Республики, куда также планировали вступить Сирия и Египет. Надежды «Баас» не оправдались. Не пожелавший отдавать власть Кассем начал жесткое преследование своих бывших соратников. Под чистки попал и Саддам Хусейн, который год провел в тюрьме. В 1959 году, после выхода на свободу, молодой политик принял участие в неудачной попытке покушения на Касема, после чего сбежал в Египет, где поступил в Каирский университет на юридический факультет. После получения диплома он узнал, что в Ираке произошел новый военный переворот, Касема убили. Но этот переворот не стал последним.

Как Хусейн пришел к власти и правил Ираком

В 1968 году Саддам Хусейн сыграл одну из ключевых ролей в государственном перевороте, который привел партию «Баас» к власти. Этот день вошел в историю Ирака как «Революция 17 июля». Саддам стал одним из ведущих членов верховного органа власти — Совета революционного командования. На своем посту он курировал спецслужбы и внутреннюю безопасность, что дало ему огромный контроль над государственным аппаратом и репрессивным механизмом. Фактически он стал вторым человеком в стране после президента Ахмеда Хасана аль-Бакра, который не только назначил его премьер-министром, но и уступил свой пост в 1979 году.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

При правлении бывшего лидера Ирак процветал за счет продажи нефти. ВВП страны достиг максимального показателя в 54 миллиарда долларов. Партия «Баас» строила школы и поликлиники, автострады и электростанции, поощряла частный бизнес.

Закрепившись на посту президента, Хусейн вступил в боевые действия против Ирана из-за спорной нефтеносной территории. Эта продлившаяся восемь лет война стала началом конца «золотого века» страны.

Фото: Wu Yuxiao/XinHua / www.globallookpress.com

После окончания этого противостояния Хусейн направил свои войска в Кувейт. Вторжение и оккупация соседнего государства привели к вмешательству американцев, которые провели операцию «Буря в пустыне», иракские войска понесли серьезные поражения. За время конфликта в Кувейте и из-за введенных санкций почти половина населения страны оказалась за чертой бедности. Массовое недовольство вылилось в восстания шиитов и курдов против режима Хусейна, но все беспорядки он подавил очень жестоко, проведя масштабные политические чистки. В них погибли десятки тысяч людей, чьи останки в братских могилах находят до сих пор.

При этом подчиненные Хусейну спецслужбы оперативно ликвидировали любые возникающие в Ираке исламистские сети салафитов и джихадистов, не давая им укрепиться.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Несмотря на свою веру, лидер Ирака считал себя главой светского, а не религиозного государства. С 1990-х годов Хусейн начал постепенно устанавливать культ личности. Он изменил школьную программу, утвердил новый флаг страны, а также потребовал устанавливать статуи в свою честь. Дошло до того, что при восстановлении построек древнего Вавилона рабочие использовали кирпичи, на которых было выбито его имя или стояла надпись «Построено в эпоху Саддама Хусейна». В октябре 1995 года Хусейн впервые провел референдум за продление президентского срока еще на семь лет. Несмотря на бедность населения, за него проголосовали 99,5% иракцев. В 2002 году он провел второй референдум, где получил 100% голосов, не допустив ни одного конкурента. Регулярные ссоры с соседями и жесткий путь управления не мешали Хусейну пользоваться значительной поддержкой всего арабского мира, который восхищался его жесткой критикой Запада и противостоянием с Израилем.

Как пал режим Саддама Хусейна

После поражения в войне 1991 года Ирак оказался под жестким международным контролем. ООН создала комиссию UNSCOM, занимающуюся внезапными проверками военных объектов Ирака, а также контролем за созданием оружия массового поражения. Одновременно действовали всеобъемлющие санкции. Под полный запрет попал экспорт иракской нефти — главный источник дохода государственного бюджета. К середине 1990-х годов гуманитарная ситуация стала катастрофической, и ООН запустила программу «Нефть в обмен на продовольствие». Хусейну разрешили продавать ограниченные объемы нефти под международным контролем, а полученный доход тратить только на продукты и медикаменты.

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Зависимое положение страны не устроило амбициозного лидера. В 1998 году Хусейн публично обвинил комиссию ООН в шпионаже в пользу США и Великобритании, а также нарушении суверенитета. Военные перестали пускать инспекторов на территорию страны. В ответ западные страны устроили массированные бомбардировки Багдада. В тот же год президент США Билл Клинтон подписал «Акт Освобождения Ирака», который предусматривал свержение режима Хусейна. Следующий американский лидер Джордж Буш-младший продолжил жесткую политику против иракского лидера. Предпосылками стали теракт 11 сентября и знаменитая «пробирка Пауэлла». Госсекретарь США продемонстрировал в 2002 году Совету Безопасности ООН пробирку с неизвестным порошком, которое он назвал химическим оружием массового поражения, которое, якобы иракские военные изготавливают в передвижных лабораториях. «За считанные месяцы они могут изготовить столько биологического яда, сколько Ирак произвел за годы, предшествовавшие войне в Персидском заливе», — объявил Пауэлл.

Фото: John Marshall Mantel/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Впоследствии дипломат признавался, что своей пробиркой он просто показал смертельно опасный объем ядовитого вещества, а сам пронесенный в ООН порошок опасности не представлял.

Но и никаких химических лабораторий в Ираке не нашли. Впервые эта информация появилась в докладе комиссии ООН по противодействию создания оружия массового поражения. Один из ее авторов, Дэвид Келли, публично признал ошибку в документе. Спустя год его нашли мертвым около собственного дома. Но все эти предпосылки привели к операции «Иракская свобода», в которой приняли участие США и Великобритания. Она началась в марте 2003 года, а спустя месяц военные задержали Саддама Хусейна.

Через год бывший лидер страны предстал перед специальным трибуналом, который создало временное правительство Ирака. Хусейна обвинили в убийстве 148 шиитов, геноциде курдов и репрессиях против оппозиции.

Фото: Ismael Adnan/dpa / www.globallookpress.com

В декабре 2006 года Хусейна приговорили к смертной казни и привели приговор в исполнение. Все международные правозащитные организации раскритиковали судебный процесс. Они подчеркнули, что разбирательство не могло быть независимым из-за нахождения в Ираке войск других государств. Кроме того, казнь Хусейна подстегнула межконфессиональные разногласия между шиитами, суннитами и курдами внутри Ирака, а также настроила арабские страны против США.

К чему привело свержение Хусейна

Разрушение политической системы власти Саддама Хусейна запустило масштабные процессы, которые страна, а с ней и весь мир, ощущают до сих пор. Вошедшие во временное правительство шииты, сунниты и курды не пришли к единому мнению, что привело к политическому кризису, положившему начало гражданской войне. Бывшие сотрудники силовых структур вошли в составы различных группировок, каждая из которых контролировала свои участки территории и регулярно устраивала разборки и теракты против других. Бывшие офицеры армии Хусейна вступили в подпольные суннитские группы, из которых выросло «Исламское государство»*, поразившее профессиональных военных идеями джихадизма.

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa / www.globallookpress.com

Развязанная группировкой война на Ближнем Востоке обернулась сериями терактов по всему миру. В 2011 году США вывели свои войска из Ирака, оставив местные власти разбираться с боевыми группировками самостоятельно. Боевые действия на территории страны продолжались до 2017 года. Но теракты, которые устраивали исламисты, длились еще много лет. На фоне хаоса, коррупции и хронической нестабильности образ Саддама Хусейна в арабском мире значительно изменился. Он потерял статус диктатора, стал убитым лидером страны, при котором работали институты и не было гражданской войны.

Большинство международных экспертов сошлись в своих выводах, что возникновение «Исламского государства»* стало продуктом распада Ирака, а не эволюцией общества. Если бы Хусейн оставался у власти, то его авторитаризм мог бы удержать стабильность Ирака, а диктатура постепенно бы ослабевала. Казненный президент не был хорошим или справедливым политиком, просто без него стране стало хуже. Ирак расплатился потерей суверенитета, гражданской войной и частичным распадом. При Хусейне было страшно, но не было ада, через который прошла страна. *Запрещенная в России террористическая организация.