Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии

Очередной этап проверки готовности подразделений ВВС и войск ПВО начался в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Руководит проверкой начальник Генштаба Павел Муравейко. В мероприятиях задействуют все армейские полигоны. Личный состав, в том числе призванные из резерва военнообязанные, должен будет подготовить вооружение и технику и выйти в назначенные районы.

Жителей страны предупредили, что из-за войсковых маневров возможны временные ограничения на автодорогах.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать, но должна быть готова к боевым действиям.

В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Латвия, Литва и Польша усилили приграничные группировки войск и возводят различные заградительные сооружения.