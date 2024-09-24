Лукашенко призвал готовиться к войне

Лукашенко: Белоруссия воевать не собирается, но надо готовиться к войне

Белоруссия должна начать готовиться к войне, чтобы ее избежать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на Обуз-Лесновский полигон, сообщило БелТА.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. <…> Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы ее не было», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, сейчас тенденций к началу конфликта нет, несмотря на острую обстановку вокруг республики. Он напомнил, что с учетом событий на Украине в стране провели реформу армии в четыре этапа.

Ранее белорусский лидер предупредил о начале третьей мировой войны в случае нападения на республику. По его мнению, США намерены добиться того, чтобы Белоруссия стала местом эскалации российско-украинского конфликта.

Также Лукашенко заявил, что страна готова к сотрудничеству с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой.