Усиление группировки НАТО у границ заметили в Белоруссии

Входящие в НАТО Латвия, Литва и Польша привлекли армейские и полицейские подразделения для охраны границы с Белоруссией. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что только охраной границы дело не ограничивается. Военная группировка НАТО значительно выросла в ходе проведения военных учений в странах — участницах блока.

«В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений», — заявил Бычковский.

По словам представителя белорусского ведомства, соседние страны продолжили возводить на границе заградительные сооружения, в том числе бетонные блоки.

В конце июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о планах полностью закрыть границу с Белоруссией, пояснив, что введения буферной зоны недостаточно. По словам главы внешнеполитического ведомства, на такой крайний шаг власти страны готовы пойти из-за нового нашествия мигрантов со стороны соседнего государства.