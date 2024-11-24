Проведение Трампом переговоров с Украиной на условиях Путина допустили на Западе

The Guardian: Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях Путина

Избранный президент США Дональд Трамп может провести переговоры с Украиной на условиях российского коллеги Владимира Путина в случае отказа России от военного сотрудничества с Китаем. Об этом в материале для The Guardian написал старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Петр Померанцев.

«Россия всегда требовала демилитаризации Украины под фактическим политическим контролем со стороны Кремля. Среди окружения Трампа есть люди, которые могут согласиться на такие условия, особенно если Россия пойдет на разрыв военных связей с Китаем», — отметил он.

Померанцев добавил, что при этом Трампу также придется искать компромиссы с Великобританией и Евросоюзом.

«Они способны предложить что-то интересно: например, помощь в экономических стычках с Китаем, усиление давления на Иран или повышение расходов на содержание НАТО», — заключил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил Трампу срок для разработки плана по окончанию конфликта.