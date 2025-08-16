Telegraph: Украине предложили ужасную сделку, но лучше уже и не будет

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп предлагают Украине «ужасную сделку», но этот вариант может стать для нее наименее плохим среди остальных. Об этом сообщило The Telegraph.

Автор статьи отметил, что Путин озвучил Трампу условие о передаче России территорий Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ. В обмен он пообещал «незначительные территориальные уступки».

В публикации указали, что подписание такого договора обернется для Украины «национальной трагедией». Кроме того, условия сделки подтверждают провал Евросоюза, не сумевшего поддержать республику.

Других вариантов для Украины, как отметили в материале, может и не быть. ВСУ не смогут победить российскую армию. К тому же западные союзники так и не предоставили достаточное количество оружия.

Ранее стало известно, что Трамп поддержал передачу России остающихся под контролем украинских боевиков территорий Донбасса в рамках сделки по мирному урегулированию конфликта.