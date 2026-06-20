«Не твое дело». Мелони жестко ответила Трампу

Мелони заявила Трампу, что ее рейтинг — не его дело

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони вступила в перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Свой ответ главе Белого дома она опубликовала в соцсети Instagram*.

Политик парировала на заявление Трампа, что пыталась использовать фотографию с ним на саммите «Большой семерки» лишь для повышения своего рейтинга.

«Что касается популярности, она зависит не от отношений с тобой, а от способности защищать интересы нации. В любом случае моя популярность — не твое дело, советую сосредоточиться на собственной», — написал Мелони.

Также премьер-министр ответила на претензию об отказе допустить самолеты ВВС США на базы в Италии во время операции против Ирана. Мелони подчеркнула, что использование объектов регламентировано соглашениями, которые Италия неукоснительно соблюдает.

«Эти неспровоцированные нападки бессмысленны», — заключила она.

Ранее Трамп заявил, что не будет дружить с Мелони.

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