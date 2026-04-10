Мелони жестко отреагировала на угрозы Трампа

Мелони: ЕС должен выстроить систему безопасности в НАТО и не зависеть от США

Премьер-министр Италии, Джорджа Мелони призвала европейцев самостоятельно выстроить систему безопасности в НАТО, не рассчитывая на США. Об этом она заявила в парламенте, трансляция доступна на YouTube-канале сената республики.

«Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность», — сказала она.

Мелони резко отреагировала на визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Она отметила, что Евросоюз уже дал понять США, что не станет закрывать глаза на многочисленные упреки и унижения с их стороны. Она напомнила, что ЕС жестко ответил на притязания американцев в Гренландии.

По ее словам, европейцы также поступили и с операцией США против Ирана. Она подчеркнула, что Италия с ней не согласна и не участвует в этом конфликте.

Ранее на Западе сообщили, что Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с оскорблениями и угрозами. Американский лидер выплеснул на генсека альянса раздражение из-за отказа Европы участвовать в операции Америки против Ирана.