Mtavari Archi: в Грузии прошли акции после слов Иванишвили о конфликте 2008-го

В Грузии прошли митинги после того, как основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили призвал к извинениям за события 2008 года. Об этом сообщила телекомпания Mtavari Archi .

Во время предвыборного митинга Иванишвили пообещал, что после парламентских выборов виновные в развязывании войны будут наказаны.

Грузия готова принести извинения осетинам за события 2008 года, которые стали следствием действий бывшего президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». Иванишвили выразил надежду, что это противостояние завершится прощением и искренним примирением.

Участники акций протеста в Тбилиси, Кутаиси и Батуми в своих выступлениях обвиняли Иванишвили в предательстве. Митинг в Тбилиси состоялся у здания парламента, но не был настолько масштабным, чтобы перекрыть проспект Руставели.

В начале июня толпа разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси. В нападении участвовали около 100 человек.

Ранее политик Мамука Пипия рассказал, что Запад планирует организовать революцию в Грузии. Страны цепляются за регион, чтобы столкнуть грузинскую сторону с Россией и «взорвать российский Кавказ».